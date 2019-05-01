İzmir'de 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlamalarda, işçiler taleplerini sıralarken işçi korosu ve Kardeş Türküler de konser verdi.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi yine Gündoğdu Meydanı oldu. DİSK, KESK, Türk-İş, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu'nun yer aldığı 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından hazırlanan programa göre; DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar İkinci Kordon'da, Türk-İş'e bağlı sendikalar Alsancak Limanı'nda, siyasi partiler ise Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak yürüyüş halinde alana giriş yaptı. İzmir Barosu ve bireysel katılımcılar da Gündoğdu Meydanı'ndan alana girdi. İtfaiyeci, şoför, hemşire, büro elemanı ve otoparkçılardan oluşan işçi korosu, alanda kurulan platformda sahne alarak işçi marşlarını seslendirdi, koroya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Kutlamalarda ayrıca, Kardeş Türküler de sahne alarak sevilen şarkıları seslendirdi.

Öykü Arin için çağrı

1 Mayıs kutlamalarında 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından hazırlanan bildiriyi, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Bildiride, "Bugün burada ve ülkenin dört bir yanında meydanları dolduran yüz binler, bu topraklarda faşizmin ömrünün çok da uzun olmayacağının somut göstergeleridir. Yalan, talan ve soygun iktidarının sonu yakındır. Halklara ve kültürlere beşiklik yapmış olan bu topraklar kutuplaşmaya, milliyetçiliğe, linç kültürüne, savaş politikalarına, gericiliğe izin vermeyecektir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca annesinden yüzde 50 uyumlu ilik nakli olan ve tam uyumlu ilik beklemeye devam eden Öykü Arin için 'Donör olun' çağrısı yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri

Öte yandan emniyet tarafından alanda ve yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alındı. 1 Mayıs nedeniyle alanda 5 bin polis görev yaptı. Bomba uzmanı polisler ve bomba eğitimi alan köpekler tarafından aramalar yapıldı. Katılımcıların alana giriş yaptığı kapılarda da sıkı aramalar yapıldı. Olası olaylara karşı müdahale etmek amacıyla çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar da hazır bekletildi. Alanda güvenliği sağlamak için helikopter ve drone ile de denetimler yapılıyor. Yerden 4.5G ile havadan da helikopterden alınan görüntüler, İzmir Valiliğinde oluşturulan kriz masasına anında iletilecek.

1 Mayıs kutlamaları, Kardeş Türküler'in konseri ile devam ediyor.