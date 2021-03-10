İzmir'de 1 ton deniz patlıcanı ve 1 ton akivades ele geçirildi

İzmir'de, yapılan denetim ve uygulamalar sonucunda ele geçirilen 1 ton deniz patlıcanı ve 1 ton akivades tekrar denize bırakıldı.

Seferihisar Otoban Kavşağı'nda denetim yapan Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol sırasında bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramalarda, 21 varil ve iki poşet içerisinde deniz patlıcanları bulundu. El konulan deniz patlıcanlarının, Dikili ilçesinde kaçak yollarla avlanılan yaklaşık 1 ton deniz patlıcanı olduğu tespit edildi. Ele geçirilen deniz patlıcanları, görevliler vasıtasıyla tekrar denize bırakıldı.

Öte yandan yine İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, yapılan denetimlerde bir araç içerisinde 60 kilogram deniz patlıcanı olduğunu tespit etti. Denetimde, deniz patlıcanlarını kaçak yollarla avladıkları tespit edilen şahıslara idari para cezası kesilirken, ele geçirilen deniz patlıcanları sahil güvenlik ekipleri ile birlikte tekrar deniz bırakıldı.

Bir başka operasyonda ise İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi kontrol görevlileri ile Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde, 55 çuval olmak üzere yaklaşık bin 100 kilogram akivades (kum midyesi) sahipsiz olarak denizde bulundu.

Akivadeslere, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevliler tarafından el konularak tekrar deniz bırakıldı.