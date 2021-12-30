İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de 1 ton kaçak içki ele geçirildi

İzmir’in Urla ilçesinde bir bağ evinde, 1 ton kaçak olarak üretilen şarap ve etil alkol damıtma kazanı ele geçirildi.

İzmir'in Urla ilçesinde bir bağ evinde, 1 ton kaçak olarak üretilen şarap ve etil alkol damıtma kazanı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek, Urla'nın Zeytineli Mahallesindeki bir bağ evi ve müştemilatında arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, 7 adet varil içerisinde, toplam 1 ton kaçak olarak üretilen şarap ve 45 litrelik etil alkol damıtma kazanı ele geçirildi.


Tarla ve müştemilatların sahibi S.M. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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