İzmir'de 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 350 bin lira olan kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 16 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 - 19 Eylül 2021 tarihleri arasında, 10 ayrı kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda, 518 paket kaçak sigara, 230 adet puro, 139 bin 600 adet boş makaron, 22 bin 150 adet içi doldurulmuş makaron, 198,5 kilogram tütün (nargile, pipo tütünü ve kıyılmış tütün), 35 adet elektronik sigara likidi, 8 bin 680 adet sigara filtresi, 2 bin 220 paket sigara sarma kağıdı, 15 litre sahte İçki, 14 şişe sahte içki, 6 adet cep telefonu, 3 bin litre akaryakıt ve 14 adet sikke-tarihi eser ele geçirildi.

Piyasa değeri 350 bin lira olan kaçak ürünlerin ele geçirilmesi olaylarıyla ilgili 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem yapılarak haklarında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi.