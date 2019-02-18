İzmir'de 10 bine yakın öğrencinin bursluluk sınavı heyecanı

İzmir'de, Sınav Eğitim Kurumları'nın düzenlediği Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı'na 10 bine yakın öğrenci katıldı.

İzmir'de öğrenciler, bursluluk sınavı heyecanı yaşadı. Sınav Eğitim Kurumları'nın düzenlediği Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı'na 10 bine yakın öğrenci katılarak ter döktü. İzmir Sınav Koleji, Aliağa Sınav Koleji, Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi ile Buca, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir'deki eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen bursluluk sınavında öğrenciler, sınav ile hem kendilerini deneme hem de burs kazanma fırsatı yakaladı.

Dört oturum halinde düzenlenen İzmir Sınav Eğitim Kurumları Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı'nda öğrenciler ve veliler ayrı ayrı heyecan yaşadı. 100 dakikalık sürede öğrenciler sınavda ter dökerken, yoğunluk nedeniyle bazı öğrenciler kayıt yaptıramadı.

İzmirlilerin sınava gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirten İzmir Sınav Eğitim Kurucusu, Matematik Öğretmeni İlker Sümer, "İnternet üzerinden yapılan kayıt sürecinde yoğun ilgi gördük. Kolejlerimiz, Anadolu lisemiz ve tüm eğitim kurumlarımızda binlerce başvuru aldık. Günler öncesinden tüm oturumlarımız doldu. İzmirlilere teşekkür ederek kayıtları durdurmak zorunda kaldık" dedi.

30 yıllık köklü bir kurumu İzmirlilerin kısa sürede fark ettiğini ve gerekli ilgiyi gösterdiğini anlatan Sümer, "Bursluluk ve giriş sınavımızda başarılı olan öğrencilerimize eğitim indirimi sağlayacağız. Yapılan bursluluk sınavında kazanılan haklar İzmir Sınav Eğitim Kurumları'ndaki tüm eğitim kurumlarında geçerli olacak. İzmirlilere bize güvendikleri için çok teşekkür ediyoruz. Eğitimde değişime açık başarı odaklı çalışmalarımızı öğrencilerimiz, velilerimiz, eğitmenlerimiz ve personelimiz ile devam ettireceğiz” diye konuştu.