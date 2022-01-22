İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmadan kaçamadı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekiplerince, hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü K.T.'nin mahalleye geleceğine dair bilgi edinildi. Harekete geçen ekipler mahalleye gelen K.T.'yi kıskıvrak yakaladı. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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