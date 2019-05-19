İzmir'de 100. yıla yakışan kutlamalar

İzmir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl coşkusu, ortalığı bayram yerine çevirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte büyük coşkuyla kutlandı. Dev Türk ve Atatürk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşüyle Bayraklı iskelesinde bir araya gelen vatandaşlar, milli mücadelenin 100'üncü yılında karanlığı meşalelerle aydınlattı. Bayraklı'nın önümüzdeki 5 yıl içinde bambaşka bir ilçe olacağını vurgulayarak, gençliğe çocuklara sahip çıkacaklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bize inanın, yolumuz Mustafa Kemal'in, Bayraklı'ya hizmetin yolu. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

Çiğli'de fener alayı coşkusu

Çiğli Belediyesi'nin 5 güne yaydığı “İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl” etkinlikleri fener alayı yürüyüşü ile taçlandı. Büyük katılım ve coşkuyla yapılan fener alayı yürüyüşü Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 1919 yılına gönderme yaparak saat 19.19'da Ataşehir Mahallesi'ndeki bir kafe önünden başladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, belediye bürokratları, muhtarlar, meclis üyeleri, CHP ve İYİ Parti yöneticileri ve yüzlerce Çiğlili kol kola girerek bando eşliğinde İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu önündeki konser alanına yürüdü. Çiğlili vatandaşlar, Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posterlerini büyük özenle taşıdı.

Yürüyüşün ardından gençlerin büyük beğeniyle takip ettikleri rock müziğinin sevilen isimlerinden Ogün Sanlısoy sahne aldı.

Menderes'te de fener alayı vardı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında CHP Menderes İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen fener alayı renkli görüntülere sahne oldu. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da yer aldığı etkinliğe Menderesliler yoğun katılım gösterdi.

Görsel şölen

Menderes Anadolu Lisesi önünden başlayan fener alayında görsel şölen oluştu. Etkinlikte meşaleler geceyi aydınlatırken, bando takımının marşlarına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Fener alayı, 19 Mayıs Stadı önünde son buldu.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük ateşinin 100'üncü yılını, umudun 100'ünü, gençliğin 100'ünü, Türkiye'nin 100'ünü Menderes'te coşkuyla kutladık. Ata'mızın kazandığı zaferi gençliğe armağan etmesi ve ‘Bütün ümidim gençliktedir' sözü, kendisinin Türk gençliğine olan güvenini ve inancını açıkça ortaya koyuyor. Türk gençliği de onun açtığı yolda, gösterdiği hedefte sonsuza kadar yürüyecek. Onun mirasının ebediyete kadar bekçisi olacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Buca'da milli mücadelenin 100'üncü yıl coşkusu

Mustafa a Kemal Atatürk'ün ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Samsun'dan ilk adımını attığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, Buca'da ilk günkü heyecanla kutlandı. Buca Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar, belediye binası önünden başladı. Belediye önünden Kasaplar Meydanı'na kadar devam eden gençlik yürüyüşüne; Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP Buca Gençlik Kolları ve yüzlerce Bucalı katıldı. Buca Belediye Bandosu, zeybek ekibi eşliğinde, ellerde meşalelerle gerçekleştirilen yürüyüşte sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından vatandaşlar, “Konser Bizden, Kitap Sizden” çağrısıyla gerçekleştirilen Can Gox Konseri öncesi, evlerinden getirdikleri kitapları, dezavantajlı bölgelerde kurulacak kütüphaneler için bağışladı.

Kitap bağış alanında vatandaşlara teşekkür eden Başkan Kılıç, “Ne kadar çok okursak o kadar çok bilgileniriz. Ne kadar çok bilgilenirsek, ilçemizin ülkemizin gelişmesine o kadar çok katkı koyarız” dedi.

Kutlamalar, 101 efenin zeybek gösterisiyle devam etti. Gösterilerin ardından kürsüye çıkan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözlerinin ışığında 100 yıldır Bandırma Vapuru'ndayız. 19 Mayıs'tan aldığımız mücadele ruhuyla, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kadar; daha adil, daha özgür, demokratik, çocukların yatağa aç girmediği bir Türkiye için, Ata'mızın mirasına sahip çıkmak için mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bergama'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı. Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan gençlik yürüyüşü, kaymakamlık önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteri alanına geçildi. Törene vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen halk oyunları gösterisi, büyük ilgi gördü.

Aliağa'da 19 Mayıs coşkusu

Türk milleti için yeni bir başlangıç ve milli uyanışın sembolü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları tüm yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören sabahın erken saatlerinde Aliağa İlçe Spor Müdürü Serkan Ataman'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra kutlamalar, Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri ile devam etti.

Programda, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiirler okundu, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile 1919'dan 2019'a kadar Kahramanlık Destanı adlı sunum öğrenciler tarafından seslendirildi. Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları gurubunun sahnelediği halk oyunları gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ritmik jimnastik gösterisi ile son buldu.

Çeşme'de 100 yıllık coşku

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü, Çeşme'de de coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs resmi kutlamaları, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Cumhuriyet Meydanın'daki resmi törenin sona ermesinin ardından, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Resmi törenin ikinci bölümü ise; öğrencilerin Cumhuriyet Meydanı'ndan Amfi Tiyatro'ya kadar yaptıkları yürüyüşün ardından başladı. Çeşme Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, çeşitli gösteriler sunuldu.