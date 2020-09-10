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İzmir'de 11 apartmana giren ayakkabı hırsızı yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde girdiği 11 apartmandan ayakkabı çalan hırsız yakalandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde girdiği 11 apartmandan ayakkabı çalan hırsız yakalandı.


Edilen bilgiye göre, Aliağa ilçesinde 11 apartmandan ayakkabıların çalındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerasından şahsın kimliğini belirledi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yapılan çalışma sonucunda 19 yaşındaki B.M isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana 11 apartman ve binaya girerek ayakkabı hırsızlığı yaptığı iddia edilen B.M.'nin adli işlemleri devam ediyor.

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