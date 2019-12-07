İzmir'de 112'nin 25. yılı kutlandı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 25. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi helikopter pist alanında tören düzenlendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin 25. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, 112 acil çağrı hattının, hayati tehlike oluşturan durumlarda aranması gereken ücretsiz ve son derece önemli bir hat olduğunu belirtti. 112'ye yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi nedenlerle ambulansların vakalara ulaşmasının zorlaştığını kaydeden Öztop, "İl genelinde trafikte ambulansın geçiş önceliği, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmaması, 112 acil sağlık hizmetlerinin önemi, afet ve ilk yardım bilincinin gelişmesi amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayata kazandırmaya çalıştığı her hasta için ‘Yaşama yol ver' diyor, acil yardım hizmetlerinde özveriyle görev yapan tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.

İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak ise "112 acil yardım hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının hayat kurtarma adına çok kutsal bir vazife yaptıklarının bilincindeyiz. Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İzmir'de acil yardım hizmetlerinde hizmet veren ve hizmete yeni başlayan sağlık personelleri ile birlikte pasta kesildi. Programda kentte görev yapan ambulans filosunun tanıtımı da yapıldı.