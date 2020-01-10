İzmir'de 12 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı bölgesinde, bir gecede 12 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Dikili ilçesi Salihleraltı bölgesinde yaşandı. İddialara göre 12 yavru köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlendi. Zehirlendiği öne sürülen köpekler ölürken, bu durum hayvanseverlerden tepki gördü.

4 senedir bölgedeki sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi ile ilgilendiğini ifade eden Karin Kasapaoğlu, "Köpekleri beslemek için dışarı çıktığımda yavruları bulamadım. Çevrede ararken 8 tanesini bir inşaatın bodrum katında, 3 tanesini boş bir arsada ölmüş olarak buldum. 1 tanesi ise ölmemişti; ama onuda kurtaramadık. Veteriner hekime otopsi yaptırdık, zehirlenerek öldükleri ortaya çıktı. Bunu yapanların bulunması için mücadele edeceğiz. Jandarmaya gerekli şikayetler de bulunduk" şeklinde konuştu.