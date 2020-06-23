İzmir'de 120 bin noktada virüs önlemi

Başta toplu ulaşım araçları olmak üzere kamuya açık 120 bin nokta dezenfekte edildi.

Türkiye'deki ilk resmi vaka açıklanmadan önce önlem almak için hazırlıklara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen mart ayından itibaren başta toplu ulaşım araçları olmak üzere kamuya açık 120 bin noktayı dezenfekte etti. Sadece merkezde değil merkez dışındaki ilçelerde de çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler; parklar, sağlık kuruluşları, karakollar ve spor alanları gibi kamuya açık alanları koruma altına aldı.

Toplu ulaşım araçları düzenli olarak dezenfekte edildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 11 Mayıs'ta yeniden açılan berber ve kuaförler ile 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Yine Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi tüm okullar dezenfekte edildi. Tramvay durakları, metro ve İZBAN istasyonlarında kullanılmak üzere el dezenfektanları yerleştirildi.

Dezenfeksiyon çalışması yapılan yerler

Okul, taksi, dolmuş, ibadethane, ESHOT ve İZULAŞ araçları, aile sağlığı merkezleri, 112 Acil Ambulansları, hastane, muhtarlık ofisi, körfez vapurları, metro-İZBAN araç ve istasyonları, park, eczane, PTT şubesi, banka, temizlik araçları, moda evi, kuaför ve berber salonları, restoran-kafe, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları olmak üzere toplam 120 bin noktada dezenfeksiyon çalışması yapıldı; 4 bin 382 litre dezenfektan kullanıldı. Öte yandan büyükşehir, tüm bu alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.