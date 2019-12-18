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İzmir'de 132 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de jandarma ekipleri üç ilçede toplam 132 düzensiz göçmen yakaladı.

İzmir'de jandarma ekipleri üç ilçede toplam 132 düzensiz göçmen yakaladı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerindeki kontrolleri esnasında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim yaptı. Ekipler, ilçelerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 58 Suriye, 60 Afganistan, 7 Kongo, 3 Orta Afrika, 2 Togo ve 2 Mali uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.


Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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