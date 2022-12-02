İzmir'de 15 firari suçlu yakalanarak tutuklandı

İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 15 firari suçlu, yakalanarak tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararları bulunan suçlulara yönelik düğmeye bastı. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları ve jandarma dedektifleri tarafından jandarma sorumluluk sahasında yürütülen planlı istihbari çalışmalar sonucunda, 22-30 Kasım tarihleri arasında Torbalı, Menderes, Bornova, Ödemiş, Menemen, Dikili, Kınık ilçelerinde bir dizi operasyon düzenlendi.

Haklarında; ‘Göçmen kaçakçılığı yapma', ‘Hırsızlık', ‘Uyuşturucu madde ticareti', ‘Silahlı terör örgütüne üye olma', ‘Yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle yağma', ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan 2 yıl 1 aydan 15 yıl 17 aya kadar değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 suçlu yakalanarak gözaltına alındı. Suçlular, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.