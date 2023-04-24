İzmir'de 15 yaşındaki sürücünün karıştığı kaza anı kameraya yansıdı

İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, 22 Nisan akşamı saat 22.30 sıralarında İsmail Sivri Bulvarı Otokent C Kapısı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.A. idaresindeki 34 JBY 42 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan tıra çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan otomobilin içerisinde bulunan Şerife Önen (40), H.Ö. (4) ve H.Ö.'nün annesi P.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Şerife Önen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Önen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, meydana gelen kazada yaralanan 4 yaşındaki H.Ö. ile annesi P.Ö. ve 15 yaşındaki araç sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan araç sürücüsü S.A., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, H.Ö. ve annesi P.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde süratli bir şekilde yoldan geçen otomobilin önce tıra çarptığı, sonra da savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.