İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında 150,2 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede, Bornova ilçesinde, kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 1 depoya ekipler tarafından baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada; 150,2 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.