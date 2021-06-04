İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’de bir yağ imalathanesine operasyon düzenleyen polis ekipleri 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İzmir'de bir yağ imalathanesine operasyon düzenleyen polis ekipleri 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.


İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan 10 numara yağ imalathanesinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.


Adreste yapılan aramada 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet elektrikli aktarım düzeneği ele geçirilirken, adreste yakalanan M.Y. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.