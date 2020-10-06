İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

İzmir’in Bornova ilçesinde evinde fenalaştıktan sonra ambulans ile hastaneye götürülürken kalbi duran genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde fenalaştıktan sonra ambulans ile hastaneye götürülürken kalbi duran genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 Sokak meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Eralp Kılınç, gece geç saatlerde fenalık geçirdi. Durumu gören ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Kılınç'ın, yolda seyir halindeyken kalbi durdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Eralp Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, Eralp Kılınç'ın düzenli olarak spor salona gittiği ve vücut geliştirmek için spor yaptığı öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından Kılınç'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.