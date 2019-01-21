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İzmir'de 17 bin 400 kaçak hap ele geçirildi

İzmir’de bir iş yerine yapılan baskında cinsel gücü artırıcı 17 bin 400 adet hap ele geçirildi.

İzmir'de bir iş yerine yapılan baskında cinsel gücü artırıcı 17 bin 400 adet hap ele geçirildi.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki bir iş yerine cinsel gücü artırıcı ürünler getirileceği bilgisi üzerine önlem alarak bir çalışma yaptı. Ekipler, operasyonun düğmesine basarak söz konusu adres önüne gelen bir kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada yurt dışından kaçak olarak getirildiği tespit edilen 17 bin 400 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü A.İ. hakkında işlem yapılırken, hapların piyasa değerinin 220 bin TL olduğu öğrenildi.

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