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İzmir'de 17 saattir arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları 17 saattir devam ediyor.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları 17 saattir devam ediyor. Enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Doğanlar apartmanında ekipler gece boyunca dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdürürken, enkaz altındaki yakınlarını beklemeye devam eden vatandaşlar Kızılayın dağıttığı battaniyelere sarılarak umutlu bekleyişlerini devam ettirdi.


Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı Doğanlar Apartmanında arama kurtarma çalışmaları 17 saattir devam ediyor. En son gece 24.00'da 15 yaşındaki Günay Özışık isimli çocuğun çıkarıldığı apartmanın enkazında ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar dönüşümlü olarak çalışmaya devam etti. Enkaz altındaki yakınlarını bekleyen vatandaşlar da bütün gece soğuk havada umutla beklemeye devam etti. Vatandaşlar yakınlarının sağ salim çıkmaları için dualar etti.


Türk Kızılayı tarafından depremzedelere gece boyunca sıcak çorba ve içecek ikramı yapılırken soğuktan korunmaları için de battaniye dağıtımı gerçekleştirildi. Arama kurtarma çalışmalarına sadece İzmir ve çevre illerden değil Türkiye'nin her köşesinden ekip katılıyor.

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