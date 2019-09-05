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İzmir'de 18 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, saat 08.00 sıralarında, Menderes ilçesi Özdere açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fak etti. Durdurulan lastik botta 11'i erkek, 4'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 18 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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