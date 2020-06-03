İzmir'de 18 yaş altındakiler dışarıda olmanın keyfini çıkardı

İzmir'de sahilleri tercih eden çocuklar ve gençlerden bazıları yürüyüş yaparken bazıları da ebeveynleriyle birlikte balık tuttu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18'e düşürülmüştü. Buna göre sokağa çıkma izni, iki gün süreyle tek grup halinde gerçekleştiriliyor. Bugün izin kapsamında saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkan 18 yaş altı çocuk ve gençler İzmir'de Kordon'a, parklara ve sahillere koştu. İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arada yağmurla karşılaşan çocuklar ve gençler dışarı çıkamamanın hüznünü yaşarken, kısa zaman sonra açan güneş yüzleri güldürdü. Yağmurun dinmesiyle birlikte sahillere akın eden çocuklar ve gençler sahil havası aldı. Parkta oyun oynayan gençlerden Aysel Kalındamar (16), "Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sürekli evdeydik ve çok canımız sıkılıyordu. Bugün fırsatını bulduk ve buraya geldik. Yağmur yağınca kafeye girip bir şeyler yedik ve içtik. Yağmurun dindiğini görünce hava alalım dedik" diye konuştu. Sahilde yürüyüş yapan Enes Can Çimen (11) ise, "Evde çok sıkılıyordum ve oyun oynamak da artık keyif vermemeye başladı. Evde başka bir aktivite yapamıyorduk. Ondan dolayı bize verilen izin günleri çok iyi oldu. Evde yaklaşık üç kitap bitirmiştim. Bugün hazır böyle bir fırsat bulmuşken dolaşacağız" sözlerine yer verdi. Sahilde balık tutan Rıfat Akar (10) isimli çocuk da, "Evde çok sıkılmıştım. Ağabeyim ve babamla birlikte buraya balık tutmaya geldim. Balık bekliyoruz; oltaya vurursa alacağız" dedi.

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, 5 Haziran Cuma günü, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla tekrar dışarı çıkabilecek.