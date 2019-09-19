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İzmir'de 19 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan midibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan midibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aşık Veysel Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 35 PNC 97 plakalı midibüsü durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan midibüs sürücüsü, polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Ekiplerin ihtarına uymayan midibüsün sürücüsü ve yanındaki kişi, bir süre süren kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Midibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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