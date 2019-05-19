İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 19 Mayıs ve şampiyonluk coşkusu birlikte yaşandı

Galatasaray’ın 22.

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğa ulaştığı dakikalarda İzmir'de 19 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Alsancak'ta kırmızı-beyaz ve sarı-kırmızı renkler adeta birbirine karıştı.


Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu İzmir'de Galatasaray coşkusuyla karıştı. Takımlarının Başakşehir'i konuk ettiği maçı Alsancak'ta izlemeyi tercih eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği dakikalarda büyük coşku yaşadı. İzmir'deki 19 Mayıs etkinliklerinin yapıldığı Gündoğdu Meydanı, bir anda Galatasaraylı taraftarların buluşma noktasına döndü.


Eline bayrağını ve meşalesini alan sarı-kırmızı taraftarlar büyük coşku yaşarken, 19 Mayıs kutlamaları ve şampiyonluk kutlamaları birbirine karıştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.