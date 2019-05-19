İzmir'de 19 Mayıs ve şampiyonluk coşkusu birlikte yaşandı

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğa ulaştığı dakikalarda İzmir'de 19 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Alsancak'ta kırmızı-beyaz ve sarı-kırmızı renkler adeta birbirine karıştı.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu İzmir'de Galatasaray coşkusuyla karıştı. Takımlarının Başakşehir'i konuk ettiği maçı Alsancak'ta izlemeyi tercih eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği dakikalarda büyük coşku yaşadı. İzmir'deki 19 Mayıs etkinliklerinin yapıldığı Gündoğdu Meydanı, bir anda Galatasaraylı taraftarların buluşma noktasına döndü.

Eline bayrağını ve meşalesini alan sarı-kırmızı taraftarlar büyük coşku yaşarken, 19 Mayıs kutlamaları ve şampiyonluk kutlamaları birbirine karıştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.