İzmir'de 2 bin 500 öğrenci “Engel yok” dedi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ‘İzmir Özel Çocuklar Şenliği' başladı. İzmir'deki özel eğitim sınıfları ve özel eğitim okullarında eğitim alan öğrencilerin ve ailelerinin katıldığı şenlikte "Engel yok" mesajı verildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ‘İzmir Özel Çocuklar Şenliği' Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlendi. Tüm hafta boyunca devam edecek olan etkinliklere İzmir genelinde 2 bin 500 özel öğrencinin yer alacağı bilgisi verildi. Tüm hafta devam edecek etkinliklerde özel öğrenciler; tekne turu, futbol turnuvası, eğlence programları, engel yok şenliği, özel öğrencilerin hazırlamış olduğu sıfır atık sergisi, özel öğrencilerin 4006 bilim fuarı ile topluma “Engel yok” mesajı vermeyi hedefliyor.

Etkinlikler yapıldı

Özel öğrencilerin aileleri ve öğretmenleriyle doyasıya eğlendikleri şenlik açılışında İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can da hazır bulundu. Programda, Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı işaret dili eşliğinde okumasının ardından Buca Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Ahmet Arslan'ın konuşmasına yer verildi. Engelin başarıya engel olmadığını gösteren Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Menemen Halk Eğitimi Merkezi öğrencilerinin sergilediği mehteran takımı gösterisi ile devam eden şenlikte; katılımcıların ilgiyle izlediği Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinin İzmir yöresi halk oyunlarının ardından Ötüken Ortaokulu öğrencisi Sılanur Gezgin'in türkü dinletisi de dinleyicilerden büyük alkış aldı. Mehmet Ali Susam Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin semazen gösterisinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, özel eğitim öğrencileri için İzmir'de yapılan çalışmalardan bahsetti.

"Özel çocuklarımız için ne yapsak azdır"

Kentte evden çıkamayan, okula gidemeyen tek bir öğrenci bile kalmadığını kaydeden Yahşi, “Özel çocuklar, eğitim sistemimizde en başta duran, bizim için çok kıymetli öğrencilerdir. Katıksız aşkla, sevdayla, muhabbetle dokunmuş bir gösteri izlemek istiyorsanız özel öğrencilerimizin sade ve merhamet dolu bu güzel programını izlemelisiniz. Özel çocuklarımız gösterilerini kalplerinden gelerek severek ve sadelikle yapıyorlar. Mütevazılığı bize öğretiyorlar. Çocuk yetiştirmenin anlamına buradaki fedakâr anne babalarımızı örnek alarak vakıf olabiliriz. Sizler ‘ömrünü neye vermeli?' diyenlere ‘evlatlarımıza' diye cevap veren fedakâr anne babalarsınız. Buradaki velilerimizin çocuklarına nasıl gururla baktıklarını görüyorum, onların yapmış olduğu bu etkinlikten nasıl onur duyduklarını biliyorum. Bu özel evlatlarımız için ne yapsak azdır. Çünkü gerçekten çok daha fazlasını hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları anlattı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün özel eğitim alanında yaptığı çalışmalara değinen Yahşi, “Özel çocuklarımızın toplumda önemli bir yere sahip olduklarını göstermek istiyoruz. Engelli öğrencilerimizi eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak telakki eden bizler, eğitim politikalarımızı bu doğrultuda güncelliyoruz” diyerek 2016 yılından bu yana 10 özel eğitim kurumunun İzmir'e kazandırıldığı ve özel eğitim almak için bekleyen öğrencilerin bu kurumlara yerleştirildiği bilgisini verdi.

Yahşi, konuşmasına şöyle devam etti: “İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın da bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Kendisinin hiç bir çocuğumuzun burnu dahi kanamadan eğitim öğretimini alması şeklinde talimatı var. Bizler de İzmir'in eğitim politikalarına yön verenler olarak özel eğitim öğrencilerinin hepsini eğitim öğretimin içine almak için uğraşıyoruz. Özellikle okul öncesi özel eğitimle alakalı birçok çalışmamız var. Bilim ve sanat merkezleri ile rehberlik araştırma merkezlerinin sayısını artırmaya yönelik ciddi çalışma içindeyiz. Öğrencilerimize sevgi ve merhametle yaklaşan öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin emeği de takdire şayandır. Bu özel günde, özel çocuklarımızın hepsini gözlerinden öpüyorum. Onların gerçekten ülkemiz için çok özel olduklarını düşünüyorum. Programın düzenlemesinde emeği geçen İzmir'deki tüm özel eğitim okullarımızın yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Etkinlikler devam edecek

Pırıl pırıl evlatlar yetiştirdikleri için tüm velilere teşekkür eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, mehteran takımının solisti ve annesini sahneye davet ederek tüm veliler ve öğrenciler adına çiçek takdim etti. Özel öğrencilerin yaptığı ürünlerin yer aldığı stantları tek tek inceleyen Yahşi, semazen grubu ve mehteran takımıyla aynı karede yer alarak öğrencileri tebrik etti. 10-15 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan ‘İzmir Özel Çocuklar Haftası', Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleştirilecek olan salon programı, öğrencilerin hoşça vakit geçirecekleri Foça tekne turu ve özel öğrencilerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergileneceği kermes ve resim sergisi gibi birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak.