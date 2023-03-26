İzmir'de 2 bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçeleri açıklarında 2 bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.