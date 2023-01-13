İzmir'de 2 bin 863 adet kaçak oto yedek parça ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araç içerisinden gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 863 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından taklit ve gümrük kaçağı oto yedek parçaları getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulan bir panelvan içerisinde yapılan aramada, 2 bin 863 adet gümrük kaçağı hava filtresi, yağ filtresi ve oto aksesuarı gibi yedek parçalar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ülkeye kaçak yollarla sokulan veya merdiven altı yerlerde sahte olarak üretilen, kullanılmaya başlandıktan kısa bir süre sonra arızalanarak vatandaşların mağduriyetine sebep olan, devleti vergi kaybına uğratan şahıslarla mücadelenin süreceği bildirildi.