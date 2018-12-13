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İzmir'de 2 caretta caretta ölü olarak bulundu

İzmir’in Balçova ilçesinde nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü iki kaplumbağa ölü olarak bulundu.

İzmir'in Balçova ilçesinde nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü iki kaplumbağa ölü olarak bulundu.


Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Kent Ormanı Sahili'nde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan iki caretta caretta türü kaplumbağanın ölüsünün bulunduğu öğrenildi. Vatandaşlar, ölü kaplumbağaları görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kaplumbağalar üzerinde inceleme yaparken 2 caretta carettanın, incelemenin ardından bölgeden kaldırılacağı belirtildi.

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