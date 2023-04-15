İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de 2 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu

İzmir’in Aliağa ilçesinde askerden yeni geldiği öğrenilen 23 yaşındaki kayıp genç, bir çiftlik evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde askerden yeni geldiği öğrenilen 23 yaşındaki kayıp genç, bir çiftlik evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Karaköy Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. İhbar üzerine çiftlik evine giden ekipler, silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 23 yaşındaki İsmail Balki'ye ait olduğu öğrenildi. Başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlenen Balki'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Askerden yeni gelmiş


Askerden yeni geldiği öğrenilen talihsiz gencin bir süredir evine gelmemesi üzerine ailesinin 2 gün önce polise giderek kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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