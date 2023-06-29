İzmir'de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

İzmir Otogarı’nda, yabancı uyruklu bir şahsın valizinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İzmir Otogarı'nda, yabancı uyruklu bir şahsın valizinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde şüphelendiği yabancı uyruklu bir şahsı durdurdu. U.A., isimli şahsın valizinde yapılan aramada, 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.