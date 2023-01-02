İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İzmir’de uyuşturucu sevkiyatı yapan bir araca polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu sevkiyatı yapan bir araca polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin, önceden plakası belirlenen araçta yaptığı aramada 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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