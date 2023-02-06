İzmir'de 2 kişi ayakkabı atölyesinde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişi ayakkabı atölyesinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kemeraltı Çarşısı içerisinde bulunan 926 Sokak'ta meydana geldi. Bir iş hanında bulunan ayakkabı atölyesinde Ramazan Gülşahin (46) ile Ekrem Gürses'in (85) iş yeri içerisinde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atölye içerisine girerek kontrollerde bulunan sağlık çalışanları, ayakkabı tamircisi Ramazan Gülşahin ve kendisine işlerinde yardımcı olan Ekrem Gürses'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının incelemelerinin ardından ikilinin cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Gülşahin'in ve Gürses'in atölyede teneke içerisinde yaktıkları kömür ateşinden zehirlenmiş olabilecekleri ileri sürülürken, ikilinin sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.