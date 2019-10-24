İzmir'de 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi başladı

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)'nin 2.Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresinin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her geçen gün tarım ve gıda sisteminin halk sağlığını tehdit ettiğini ve kaynakların tekeller tarafından hunharca tüketildiği bir süreç yaşandığına dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin (TARGET) düzenlediği 2.Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde başladı. 26 Ekim'e kadar sürecek kongrenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye olarak kapsamlı bir tarım stratejisi geliştirdiklerini kaydederek, "Temel hedeflerimiz; üreticinin doğayla uyum içinde üretmesini sağlamak, sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini mümkün kılarak ve refahın artmasıdır" dedi.

Küresel gelişmelerin, tarım ve gıda sistemindeki etik boyutlarını tartışmaya açtığını belirten Başkan Soyer, "Gıda fiyatlarındaki artış, çiftçinin toprakla bağının koparılması, sağlığı tehlikeye atan GDO, yediğimiz her üründe rastladığımız gıda hileleri, kimyasal tarımın yaygınlaşması, suların ve toprağın kirlenmesi gibi onlarca farklı olumsuzluk, bu tartışmaların ana eksenini oluşturuyor. Dolayısıyla gün geçtikçe mevcut tarım ve gıda sisteminin halk sağlığını tehdit ettiği, kaynakların dev tekeller tarafından hunharca tüketildiği ve bırakalım geleceği, bugünün dünyasının bile yaşanamaz bir hale geldiği bir süreç yaşıyoruz" dedi.

"Sürdürülebilirlik etik sayesinde sağlanabilir"

Esas tartışılması gereken noktalardan birinin de, etik ilkelerinin hukukî bir çerçeveye dönüştürülmesi zorunluluğu olduğuna işaret eden Başkan Soyer, "Etik ilkeler hukukunun temel öncüllerini oluşturmadığı sürece, çözümün toplumsal yaşamda vücut bulması mümkün olmaz. Hukuk, etik ilkeler üzerinden türetilmeli ve bu etik değerler çerçevesinde ete kemiğe bürünmeli. Üretilenin adil paylaşılmaması açlık, sağlıklı gıdaya erişememe, toprağın ve suyun kirletilmesi, biyoçeşitliliğin azalması, emek sömürüsü gibi onlarca sorun çözümü etiğin tartışılması, etik ilkelerin toplumsal bir bilinç oluşturması ve bu değerler üzerinden bir hukuk sistemi inşa etmekle mümkün olabilir. Ağzımızdan düşürmediğimiz sürdürülebilirliği; ancak bu şekilde sağlayabiliriz" diye aktardı.

"Temel hedef üreticinin doğayla uyum içinde olması"

Soyer, dünyanın ve ülkemizin geçirdiği süreçlere karşı; doğayı iyi okuyarak özüne dönen, üreticiyi toprakla buluşturan ve üretileni herkesle adil bir biçimde paylaşan kapsamlı bir tarım stratejisi geliştirdiklerini söyledi. Başkan Soyer sözlerini şöyle tamamladı:

"Temel hedefimiz; üreticinin doğayla uyum içinde üretmesini sağlamak, herkesin sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini mümkün kılmak ve refahın artması. Bunu, yerelin dinamiklerini, geçmişten gelen miras ve kültürü koruyup geliştirmekle sağlayabiliriz. Bu anlamda; tarım ve gıda sisteminin etik boyutlarının tartışılacağı, etik farkındalıkların gelişmesini ve kamusal alana sirayet etmesini sağlayacak bu kongrenin, İzmir'e ve tarım vizyonumuza da çok değerli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kongre hakkında bilgi veren Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ da, "Gıda hileleri aldı başını gidiyor, içeriği hiç bilenmeyen gıdalar soframızda yer alıyor. Kırsal alanda da bir ıssızlaşma söz konusu. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları var; toprakların betonlaşması, suların israfı, biyolojik çeşitliliğin yok olması, iklim değişikliğini umursamayan tarım çalışmaları var" dedi.

Kongreye ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Köy-Kop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve birçok akademisyen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.