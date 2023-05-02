İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun can verdiği kazada sürücü serbest

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 2 yaşındaki çocuğuna otomobil çarpması sonucu meydana gelen ve küçük çocuğun hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Doğuş Caddesi Tarık Akan Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İman Muhayyid (36) ve çocuğu Cud Massini'ye (2), N.E. (45) idaresindeki 45 FP 662 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuğu metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen anne ve çocuğu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 2 yaşındaki Cud Massini, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük Cud'un cenazesi otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Cud Massini, yakınlarının katıldığı cenaze namazı sonrası Buca Mezarlığında toprağa verildi. Ağır yaralanan anne İman Muhayyid'in ise tedavisi sürüyor.

Sürücü adli kontrolle serbest

Öte yandan kazanın ardından otomobil sürücüsü N.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.