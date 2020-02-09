İzmir'de 200 kadın depremzedeler için el emeklerini satışa sundu

İzmir'de 30 farklı dernekten 200 kadın, düzenlenen yardım etkinliğinde depremzedeler ve yardım bekleyen insanlar için stant açarak el emeklerini satışa sundu.

Çiğli ilçesinde bulunan Ataşehir Pazaryeri, farklı bir etkinlik için kapılarını açtı. ERB Organizasyon ve Çiğli Belediyesi iş birliğinde Elazığ'daki depremzedeler ve yardım bekleyen vatandaşlar için antika, hediyelik, el emeği, 2. el ürünler ve lezzetli yemekler, açılan stantlarda satışa sunuldu. 14. kez düzenlenen etkinliğin açılışında bando takımı görev alırken, vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan ürünlere ilgi gösterdi.

ERB Organizasyon Yöneticisi Işıl Erbey, etkinliğin açılışında yaptığı açıklamada, “Biz bugün burada 200 kadınla beraber stant açtık. Bu stantlarımızın içerisinde 30 derneğimiz bulunuyor. Kadınlarımız el emeği, 2. el, lezzetli yemekler konseptiyle evde yapmış oldukları hobilerinden bir istihdam sağlamaya çalışıyorlar. Maddi ve manevi olarak hem kendilerine güvenleri geliyor hem birilerine faydalı oluyorlar. Bu etkinliği İzmir genelinde 14. kez düzenliyoruz. Daha önceki etkinliklerimizde Onkoloji Derneğinde olan bir kızımıza buradan elde edilen gelirlerle protez bacak temin ettik. Elazığ'da meydana gelen depremde etkilenen depremzedelerimize de yardımcı olduk. Bugün de burada tekrardan elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla depremzedelerimize bir yardım kampanyası yapacağız” dedi.

“Bizler tamamen gönüllü olarak çalışıyoruz ve yüreklere dokunuyoruz”

Etkinlikte stant açan Neşeli Eller Gönüllüleri grubundan Hürriyet İyidoğan, 7 yıl önce Behçet Uz Çocuk Hastanesinde kurulduklarını ve son 2 yıldır da Tepecik Hastanesinde faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Hastanede yatan annelerimizin bakımlarını yapıyoruz, huzurevlerine gidiyoruz. Doğudaki okullara atkı, bere ve okul malzemeleri konusunda yardımlar yapıyoruz. Son olarak da Kastamonu'nun bir dağ köyünde yatılı okuyan çocukların tüm ihtiyaçları için bir kampanya başlattık ve başarılı bir şekilde geçtiğimiz hafta teslim ettik. Bizler tamamen gönüllü olarak çalışıyoruz ve yüreklere dokunuyoruz. İyilik bulaşıcıdır diyerek yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Her ayın 3. cumartesi günü el emeği pazarı kurulacak

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de etkinlikte stant açan yardımseverlerle buluştu. Başkan Gümrükçü, 20 gün önce yaptıkları bir lansmanda bu etkinliği gündemlerine aldıklarını söyleyerek, “Tam 20 gün sonra da Çiğli Belediyesi ve ERB Organizasyon işbirliğiyle böyle bir etkinliğin altına imzayı attık. Bundan sonra her ayın 3. cumartesi günü Ataşehir Pazaryeri'nde yaklaşık 100 civarında kadın arkadaşımızla ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte ikinci el ürünlerin, el emeklerinin değerlendirilmesi amacıyla pazar kuracağız. Bundan sonra bu çalışmamızı diğer mahallelerde de yaygınlaştırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte stant açan kadınlar da çok heyecanlı olduklarını ve el emekleri olan ürünleri sergiledikleri için mutlu olduklarını belirterek, etkinliği gerçekleştiren herkese teşekkür ettiler.