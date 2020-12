İzmir'de 2020 yılında 363 bin meyve fidanı dağıtıldı

Kent kırsalında ücretsiz zeytin ve meyve fidanı dağıtımlarını ara vermeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının ikinci dönemini kapsayan fidan dağıtımlarını tamamladı. 8 bin 106 vatandaşa aralık ayı içerisinde 140 bin 680 meyve fidanı teslim edildi. 2020 yılında; zeytin, ceviz, kestane, kiraz, badem, incir, mandalina ve kayısı başta olmak üzere 17 çeşitten toplam 363 bin fidan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesinin, bugüne kadar dağıttığı fidan sayısı ise 4 milyon 750 bine ulaştı.

Büyükşehir belediyesinin fidan dağıtımından üretici de memnun oldu. Fidan desteğinin pandemi döneminde dahi kesintisiz sürdürülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Urla Birgi Mahallesi Muhtarı Sevil Duman, “Her damla su, yeşeren her fidan köylerimizde yaşamı ve bereketi ifade ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin köyümüze kadar ulaştırdığı fidanları 73 yaşındaki annemle birlikte bugün dikmeye başladık, ilk can suyunu birlikte verdik. Diktiğimiz her fidan çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras” diyerek duygularını dile getirdi.

“Yeni neslin toprağına sahip çıkmasını istiyoruz”

Sevil Duman'ın annesi Nahide Koparal ise Birgi'de 40 yıldır tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını söyleyerek, “Zaman içinde köyde genç kalmadı, şehre çalışmaya gittiler. Tarımla uğraşan insan sayısı azaldı. Biz dağlardan fidan söker, aşı yapar, dikerdik. Şimdi Büyükşehir fidan veriyor. Yeni neslin toprağına sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

“Ekip biçmemiz gerekiyor”

Babadan bağcı, zeytinci olduğunu söyleyen Ayten Çetinel ise büyükşehir ekiplerinin getirdiği badem fidanlarını eşi ve üç çocuğuyla bahçesine dikti. Çetinel, “Üretirsek büyürüz. Ağaç dikmezsek yağmur olmaz, yağmur olmazsa susuz kalırız. Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakamayız. O yüzden ekip biçmemiz, üretmemiz gerekiyor” dedi.