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İzmir'de 21'i çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 21’i çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 21'i çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botu tespit etti. Ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan göçmenlerin peşine düştü. Durdurulan lastik botta 7'si erkek, 7'si kadın, 21'i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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