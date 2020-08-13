İzmir'de 22 üreticiye 73 manda hibe edildi

Köylülerin üreterek hem toprağında kalmasını hem de bölgeye ekonomik girdi sağlamayı hedefleyen Başkan Soyer, Kınık ve Bergama'da 22 üreticiye 73 manda hibe etti. Soyer, manda sütünden İzmir Mozerellası gibi katma değeri yüksek ürünler yapmayı ve bunu tüm dünyaya pazarlamayı amaçladıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üreticiye verdiği destek sürüyor. Başkan Soyer, bugün de “Manda Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması ve Desteklenmesi" projesi kapsamında Kınık'ın Dündarlı köyünde 12 üreticiye, Bergama'nın Dağıstan köyünde de 10 üreticiye toplamda 73 manda hibe etti. Böylece İzmir'de üreticilere dağıtılan manda sayısı 198'e ulaştı. Dağıstan köyünde düzenlenen manda dağıtım töreninde ilk defa manda sahibi olan üreticiler, heyecanlı anlar yaşadı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ali Onat Çetin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz ile ilçe kadın ve gençlik örgütü, Bergama İlçe Tarım Müdürü Ümmiye Çelik Saygın'ın yanı sıra Bergama'da bir çiftlik alarak burada yaşamaya başlayan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, belediye meclis üyeleri, kooperatif başkanları, muhtarlar ve üreticiler de katıldı.

“Üreticiye ve ülkenin milli gelirine büyük katkı sağlıyor”

Düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, manda besiciliğini İzmir'den başlayarak ülke genelinde yeniden canlandırmak istediklerini söyledi. Manda yetiştiriciliğinin yeniden yaygınlaştırılması için ilk adımın, bir dönem manda besiciliğinin yaygın olarak yapıldığı Selçuk ilçesinde atıldığını anımsatan Soyer, İzmir'in her yerinde bu işi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Mandacılığın, üzerinde yaşanılan bu toprakların en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Soyer, “Dünyada en yaygın kullanılan peynirlerden mozerella peyniri, Doğu Akdeniz ve Anadolu'dan Batı Akdeniz'e doğru yayılmış olan mandaların sütünden yapılıyor. Düşünün ki başka bir ülke, bu ülkenin mandasının sütünden tüm dünyaya pazarladıkları bir marka oluşturuyor. Böylece hem üreticisine hem ülkenin milli gelirine büyük katkı sağlıyor” dedi.

“Manda ürünlerinin yerelden yurt dışı pazarlara satılır hale getirmeliyiz”

Dünyadaki örneklerin aksine Türkiye'de manda sütünden bir marka oluşturulmadığını, mandacılığı bitiren bir noktaya gelindiğine dikkat çeken Tunç Soyer, bu tabloyu değiştirmek için yola çıktıklarını ifade etti. Başkan Soyer, İzmir'de manda besiciliğini yaygınlaştırarak manda sütünden İzmir Mozerellası gibi katma değeri yüksek ürünler yapmayı ve bunu tüm dünyaya pazarlayarak üreticilerin yanı sıra ülkeye büyük destek sunmayı amaçladıklarını anlattı. Başkan Soyer, konuşmasında şunlara değindi:

“Manda sayısını artırarak manda ürünlerinin yerelden yurt içi ve yurt dışı pazarlara satılır hale getirmek zorundayız. Manda sütünden üretilen ürünlerin ihracat potansiyeli çok yüksek.”

Konuşmaların ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimlere katılarak manda almaya hak kazanan üreticilere, mandaları kur'a çekimleri ile teslim edildi. Başkan Tunç Soyer, buradaki törenin ardından İzmir Dağıstanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Burada dernek başkanı Ersan Ağır ve üyelerle bir süre sohbet eden Soyer, ardından köyden ayrıldı.