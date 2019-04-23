İzmir'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de coşku ile kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören alanına bisiklet ile gelirken, çocukların gösterileri görsel bir şölen sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir'deki kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Törende ilk olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra bayraklar öğrenciler tarafından göndere çekildi. Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programına geçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise tören alanına bisikletiyle geldi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Öğrencilerin birbirinden renkli gösteri ile görsel bir şölen sundu.

"Çocuklara armağan edilen tek bayram"

Törende konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Aziz milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yılına vasıl olmanın gururunu, coşkusunu ve heyecanını paylaşıyoruz. Ulusumuzun milli egemenlik ile taçlandırdığı bu eşsiz zaferi cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi asla bir tesadüf değildir. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin bir ifadesidir. Milli egemenlik mücadelemizin de dönüm noktası olan bu tarih, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak da eşsizdir" dedi.

"Sizlerin inancı ve azmi bu vatanı şahlandıracak"

"Gözümüzün bebeği sevgili çocuklar" diyerek çocuklara seslenen Yahşi, "Sizler bu ülkenin yarını, umudu en güzel rüyası, en büyük zenginliğisiniz. Aklınıza, fikrinize, yüreğinize güveniyoruz. Bu toprakların dünyaya ilham veren maddi ve manevi hazinesine sahip çıkacak, nesiller ötesine taşıyacak olan sizlersiniz. Sizlerin inancı ve azmi bu vatanı şahlandıracaktır. Sizlerin hayalleri bu ülkeyi yıldızlara taşıyacak. Sizlerin pırıl pırıl yüzlerinde yarının aydınlık Türkiye'sini görüyorum. Bilgiye, sanata, öğrenmeye ve milletine vatanına tutkulu, sürekli gelişmeyi ve öteleri hedefleyen bir nesil yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecektir. Yüreğine evlat sevgisi dokunan bir eğitimci olarak inanıyorum ki sevginin, adaletin, merhametin egemen olduğu bir dünya için; birlikte hayal eden, çalışan, yorulan, üreten ama asla vazgeçmeyen çocuklar geleceğin mimarı olacaktır. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Yahşi'nin konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okundu. Daha sonra öğrenciler 23 Nisan temalı şiirler okudu. Kutlamalarda ‘Neşeli Çocuklar' adıyla ilkokul grup gösterileri, ‘Hür Doğdum' kız öğrenci grupları ile dinamik Grup gösterileri, 7'den 70'e Gençlik adıyla karma öğrenci gruplarının çağdaş grup gösterileri, Bir Efsanedir Anadolu adıyla karma öğrenci ile otantik grup gösterileri ve son olarak Türkiyem adıyla tüm öğrenci gruplarının final gösterisi düzenlendi.