İzmir'de 23 Nisan coşkusu

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'in ilçelerinde de büyük coşkuya sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılı Bergama'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalar, Hükümet Konağı önünde çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene geçildi.

Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe geneli okullar arasında yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi izledi. Öğrencilerin halk oyunları gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Daha sonra Bergama Kültür Merkezi'ndeki 23 Nisan Çocuk Resimleri Sergisi'nin açılışı yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 103. yılı nedeniyle bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklarımıza armağanı 23 Nisan'ı kutlamanın sevincini tüm Bergama'mız birlikte yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden, sosyal alanları ile temiz, bakımlı bir Bergama'da yarınımızın teminatı çocuklarımız mutlu ve güler yüzlü olsun diye durmadan çalışıyoruz. Tüm vizyon projelerimizi geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yapıyoruz. Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünü bu vesileyle bir kez daha kutluyorum” dedi.

Çeşme'de makamlar çocukların

Çeşme'de ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltukları çocuklara bırakıldı. İlçedeki törende, “23 Nisan ve çocuk” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 23 Nisan ile ilgili şiirlerin de okunduğu resmi tören, öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ve 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrencilerinin işaret dili gösterisinin ardından sona erdi.

Urla'da büyük coşku

Urla'da ise törenler 12 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren minik öğrencilere ödülleri verilirken, öğrenciler ise hazırladıkları şiirler, koro ve halk oyunları gösterileri ile stadyumu dolduran vatandaşlara büyük bir coşku yaşattı.

Menemen'de çocuklara 23 Nisan müjdesi

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu yıl başkanlık koltuğunu Menemen Atatürk İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Gül Hande Selçuk'a devretti. Başkan Yardımcısı da 4. sınıf öğrencisi Enes Albayrak oldu. Pehlivan'ın, makam odasında karşıladığı öğrencilere, Atatürk İlköğretim Okulu Müdür Vekili Arzu Filhak ve sınıf öğretmeni Serap Salman eşlik etti. Öğrencilere başkanlık koltuğunu devreden Pehlivan, “23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, siz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve bütün dünya çocuklarına bu günü bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı canı gönülden kutluyorum. Bugün bizim olduğumuz bu makamlarda ileride sizler olacaksınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıyacak bayrağı devralacaksınız. Şanlı ülkemizin geleceği olan sizlere güvenimiz tamdır” dedi.

Çocuk dostu bir kent kurmak isteyen çocuk başkanlar ise Menemen Belediyesi'nin Ulukent'te 10 bin metrekare alana kazandıracağı Çocuk Köyü Projesini ve projesi çizilen Yahşelli Macera Parkı projelerinin videolarını inceledi. İki projeye de hayran kalan çocuk başkanlar, “Projelerimizin cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim tarihinde açılmasını istiyoruz” dedi. Pehlivan da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayarak, “Tüm projelerimizde önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Dün de bugün de yarın da bu böyle olacak. Sizler için, sizlerin geleceği için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Renkli anların yaşandığı ziyarette, Başkan Vekili Pehlivan, günün anısına öğrencilere hediyeler takdim etti.

Aliağa

Aliağa'daki 23 Nisan etkinlikleri ise Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Resmi tören sonrasında kutlama programı, Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Okul bahçesinde organize edilen programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Volkan Gürler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şiir yarışması birincilerinin eserlerini okuması sonrasında öğrenciler tarafından gerçekleştirilen gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Atatürk Anaokulu öğrencilerinin ‘Anadolu Ateşi ve Davul' gösterisi, ‘Kafkas' gösterisi, ‘Anadolu'dan Esintiler' gösterisi ile Mehmet Saka İlkokulu öğrencilerinin ‘Ritim' gösterisi programa renk kattı. Yoğun katılımın olduğu program resim, şiir ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreniyle son buldu.