İzmir'de 23 Nisan, Kültürpark ve 6 ilçede kutlanacak

Beydağ'dan Çeşme'ye kadar 6 ilçede köy şenlikleri düzenlenecek. Ayrıca Türkiye'nin 7 ayrı kentinden gelecek 140 çocuk, İzmir'de misafir edilecek. Başkan Tunç Soyer de Kültürpark'taki etkinliklere katılarak çocuklarla buluşacak.

İzmir kent merkezinde çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında düzenleyeceği birbirinden renkli etkinliklerle eğlenceye doyacak. 23 Nisan günü Kültürpark Fuar Alanında gerçekleştirilecek şenlik saat 13.00'de başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de etkinliğe katılarak çocuklarla buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans, Ritim ve Bale Grubu, “23 Nisan ve Çocuk” temalı kısa film gösterimi, Mahalle Orkestrası, Türkiye'nin 7 bölgesinden gelecek çocukların halk oyunları gösterisinin yanı sıra, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Al Farah Çocuk Korosu- Recep Ersayın İlkokulu Çocuk Korosu ve Dj performansı şenliğe ayrı bir renk katacak.

Şenlikte çocukların ilgisini çekecek etkinliklerden biri de çocuk atölyeleri olacak. Çocuklar, “Planetaryum”, “Işık Bilimi ve Işıldama”, “Maddenin Hallerinde Buzun Kurusu”, “Dalga Dalga Sesler”, “Havayı Yakala”, “12D sinema gösterimi” ve “Sanal Gerçeklik-Hayvanlar Nasıl Görünür” atölyelerine katılıp deneyerek öğrenme şansı elde edecek.

6 ilçede etkinlik düzenlenecek

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir metropol sınırlarının dışındaki 6 ilçede de Büyükşehir'in düzenlediği etkinliklerle kutlanacak. 20 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Dikili Cumhuriyet Meydanında İBB Dans Ritim Topluluğu Gösterisi ve Dikili Belediyesi Çocuk Bale Topluluğu gösterisi gerçekleşecek. Ahmed Adanan Saygun Sanat Merkezinde 21 Nisan Pazar saat 18.00'de İZDOB Ortak Çocuk Etkinliği ve 23 Nisan saat 20.00'de İBB Çok Sesli Çocuk Korosu sahne alacak. 24 Nisan Çarşamba saat 20.00'de Bergama Kültür Merkezinde, 28 Nisan Pazar saat 18.00'de Seferihisar Çocuk Belediyesinde İBB Çok Sesli Çocuk Korosu Konseri olacak. 24 Nisan Çarşamba saat 15.00'de Aliağa Cumhuriyet Meydanında ve 27 Nisan Cumartesi saat 15.00'de Torbalı 80. Yıl Çaybaşı İlkokulunda İBB Mahalle Orkestrası sahne alacak.

7 şehirden 140 çocuk

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin 7 bölgesinde yer alan Trabzon, Kayseri, Iğdır, Diyarbakır, Denizli, Hatay ve Edirne'den 140 çocuğu İzmir'de ağırlayacak. İlk ve ortaokullardan 20 kişilik gruplarla gelecek çocuklar İzmir Doğal Yaşam Parkını ziyaret edecek, vapurla körfez turu gerçekleştirecek ve AASSM'de İBB Çocuk Konserine katılacak.

Doğal Yaşam Parkı çocuklara ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sürprizleri sadece Kültürpark'taki şenlikle sınırlı kalmayacak. 22 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar 7 gün boyunca İzmir Doğal Yaşam Parkını ziyaret eden çocuklardan (0-15 yaş) giriş ücreti alınmayacak.