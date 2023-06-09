İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de 26 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu

İzmir’in Urla ilçesinde 26 gündür kayıp olarak aranan tur teknesi sahibinden acı haber geldi.

İzmir'in Urla ilçesinde 26 gündür kayıp olarak aranan tur teknesi sahibinden acı haber geldi. Ağaca asılı halde cansız bedeni bulunan adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde yaşayan ve tekneyle balık turları düzenleyerek geçimini sağlayan Ali Günaltın (51), 13 Mayıs günü bisikletiyle gezintiye çıktıktan sonra kayboldu. Günaltın'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, AFAD ve yakınları, Ali Günaltın'ı bulmak için günlerdir yoğun çaba sarfederken, Urla genelindeki koylar, ormanlık alanlar ve dağlık arazilerdeki arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Günaltın'ın ortaya çıkan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde ise, evden çıktıktan sonra mahallede giderken bisikletiyle yolculuk yaptığı görülmüştü.



Cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu


13 Mayıs'tan bu yana kayıp olarak aranan Ali Günaltın'dan bugün üzücü haber geldi. Jandarma ekipleri, Ali Günaltın'ın cesedini, Özbek Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı haldi buldu.


İntihar ettiği düşünülen Ali Günaltın'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın ölüm nedeni burada yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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