İzmir'de 26 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerince, pazartesi günü saat 14.20'de, Foça'nın Aslan Burnu açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğuna yönelik ihbar alındı. İhbarın alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 26 sığınmacı kurtarıldı.