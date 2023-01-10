İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak saat 07.00 sıralarında Aliağa ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 29 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.