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İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, gece saat 02.01 sıralarında, ilçeye bağlı Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik şişme bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu yabancı uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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