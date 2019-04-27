İzmir'de 29 Nisan'dan itibaren bu saatlerde yüzde 50 indirim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, vaat ettiği projeleri gerçekleştirmeye başlarken, 29 Nisan'dan itibaren İzmir'de kent içi toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Halk Ulaşım Seferberliği'nin ikinci ayağı olan “Halk Taşıt” uygulaması kapsamında sabah 06.00-07.00, akşam 19.00-20.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları yolcularını yüzde 50 indirimli yeni tarifeden taşıyacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'in projeleri arasında yer alan toplu taşımada sabah ve akşam yoğun saatlerde ücret tarifesinin yarı yarıya indirilmesini içeren "Halk Taşıt" uygulaması, 29 Nisan'dan itibaren hayata geçiriliyor. Halk Ulaşım Seferberliği kapsamında deniz ulaşımı ve raylı sistemde Baykuş seferleri dönemini başlatan büyükşehir belediyesi, ikinci adımı ise indirimli saat uygulaması ile atıyor.

Buna göre, sabah 06.00-07.00, akşam 19.00-20.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları, yolcularını yüzde 50 indirimli tarifeden taşıyacak. Otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımında geçerli olacak uygulama, halen yürürlükteki "Artı Para" ve "Gittiğin Kadar Öde" gibi sistemleri de kapsayacak. "90 Dakika Aktarma Sistemi" de geçerliliğini koruyacak.

Tarifeler yarı yarıya iniyor

İndirim uygulanan saatlerde standart tarife kapsamında 3 TL olan tam biniş ücreti 1,50 TL olacak. Öğrenci ve 60 Yaş Kartı sahiplerinin 1,80 TL'den yararlandığı indirimli tarife 0,90 TL olarak uygulanacak. Öğretmenler ise 2,50 TL yerine 1,25 TL ödeyecek. Proje ekonomik açıdan dar gelirli kesimlerin ve öğrencilerin bütçesine katkıda bulunmanın yanı sıra, toplu ulaşımın kullanılmasını özendirmek açısından da büyük önem taşıyor. Sadece özel tarifeli seferler olan havaalanı hatları Halk Taşıt Uygulaması dışında kalacak.

Başkan Soyer: “Sosyal belediyecilik bunu gerektiriyor”

Kentte refahı artırmak, şehrin tüm mahalle ve köylerinde eşitlemek hedefleriyle yola çıktıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Taşıt Uygulamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Halk taşıt ilk 100 gün içinde hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz bir projeydi. Toplu taşımanın kullanım oranının yükselmesini ve kentlilerimizin toplu taşımayı tercih etme nedenlerinin artmasını hedefliyoruz. Sosyal belediyecilik bunu gerektiriyor. Her sabah yollara düşen hemşehrilerimizin bütçesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizin okul harçlıklarından ulaşıma ayırdığı payı bir nebze de olsa düşürmek projemizin bir diğer hedefi. Toplu ulaşımı desteklemeye yönelik çalışmalarımız sürecek."