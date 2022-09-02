İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

İzmir’in Selçuk ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Selçuk Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası yönünden gelen U.C.K.'nin kullandığı 35 ANV 886 plakalı araç, hastane kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen G.Ş. idaresindeki 35 LCE 36 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan şeritteki A.Ö.'nün kullandığı 09 AAL 965 plakalı araca sert çarparak durdu. Kullanılamaz hale gelen aracın içinden hafif yaralı olarak çıkarılan Atalay Özdemir ve eşi Ziynet Özdemir Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan sürücü U.C.K.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.