İzmir'de 3 çocuk annesi kadının bıçakladığı şahıs hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3 çocuk annesi bir kadın, aralarında tartışma çıkan şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Irmak Mahallesi 38. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi E.U. eşinin evde bulunmadığı esnada daha önceden tanıdığı Serkan Aydın'ın evine gelmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.U., Aydın'ı bıçaklayarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aydın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. E.U. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Serkan Aydın'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.