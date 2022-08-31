İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de 3 katlı metruk binanın duvarı çöktü

İzmir’in Konak ilçesinde 3 katlı metruk binanın duvarı sokağa çöktü.

İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı metruk binanın duvarı sokağa çöktü. Çöken binada kimsenin olmadığı öğrenildi.


Olay, saat 05.10 sıralarında Konak ilçesine bağlı 826 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı metruk binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri, 110 AKS ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda binadan kopan parçaların yola doğru yıkılması nedeniyle büyük bir tehlike atlatılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Öte yandan, ekipler çöken binanın geriye kalan kısmının yıkılma tehlikesi olması nedeniyle bina çevresine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

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