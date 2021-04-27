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İzmir'de 3 tona yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kapalı kasa bir kamyonet içerisinde kaçak akaryakıt elde etmede kullanılan 2 bin 850 litre yanık yağ ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kapalı kasa bir kamyonet içerisinde kaçak akaryakıt elde etmede kullanılan 2 bin 850 litre yanık yağ ele geçirildi.



Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi'nde bir kamyonet içerisinde kaçak akaryakıt elde etmekte kullanılan ürün olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin kamyonette yaptığı aramada 1 adet dinamo düzeneği, 3 adet seyyar tank ve 1 adet varil içerisinde toplam 2 bin 850 kilo kaçak akaryakıt elde etmekte kullanılan yanık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. ve S.M. gözaltına alınırken şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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