İzmir'de 3 torbacı daha 'ŞUT'landı

İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçede gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir polisi uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ilgili çalışmalarını il genelinde sürdürürken, Bornova ilçesinde bu suçla ilgili özel oluşturulan ekip olan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçe genelinde uygulama ve denetimlerine devam ediyor. İlçede ekipler tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı çalışmada, 400 gram metamfetamin, 300 adet sentetik ecza, 12 meşe satışa hazır hale getirilmiş kokain, 3 meşe esrar ve 3 meşe metamfetamin maddesi ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan T.Ş., S.D. ve H.Ü. adlı 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.